Омские врачи предупреждают: после стационара, надо продолжить лечение от ковида дома

В среду, 25 ноября, в утреннем эфире программы «Вести. Подробности» на ГТРК «Иртыш» заместитель главврача по медицинской части БСМП № 2 Татьяна Филатенкова и главный врач городской больницы № 7 Николай Спинов рассказали о долечивании COVID-пациентов. Начмед больницы скорой медпомощи отметила, что в регионе в настоящее время развернуто 3 610 коек для больных коронавирусом, из которых 3 110 — на базе крупных многопрофильных стационаров, где есть все специалисты, большое диагностическое звено с отделениями реанимации и интенсивной терапии. Поэтому пациентов по неотложке принимают именно в такие учреждения.

«Далее, когда критическое состояние минует и пациенты идут на выздоровление, мы переводим их на долечивание в лечебные учреждения другого уровня», — пояснила Татьяна Филатенкова.

Для распределения больных разработана маршрутизация. Это позволяет заместителям главврачей и терапевтам согласовывать переводы из стационаров в отделения для долечивания средней и легкой степени тяжести. Сейчас такие отделения развернуты в ГБ № 7, госпитале для ветеранов войн и в роддоме № 5.

«В каждом крупном учреждении есть мультидисциплинарные бригады, куда входят врач-инфекционист, пульмонолог, врач-реаниматолог. Они совместно решают, выписывать ли пациентов домой или есть необходимость продолжать лечение в стационарах долечивания», — отметила представитель БСМП № 2.

Дальнейшая тактика ведения пациента определяется лечащим врачом по месту жительства или в отделении долечивания. В этом вопросе многое зависит от преморбидного фона, то есть состояния здоровья и образа жизни до заболевания, наличие хронических заболеваний у пациента. При коронавирусе важно, были ли и есть на сегодня нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, бронхолегочные заболевания. Анализируя ситуацию, врач назначает дальнейшую терапию пациенту.

«В рекомендациях есть четкие критерии назначения препаратов, как противовирусных, так и гормональных, антикоагулянтов, препятствующих образованию тромбоза, антибиотиков. При этом антибиотики не являются основным препаратом», — сказала начмед.

Если же человек, который переболел коронавирусом и был выписан домой, продолжает чувствовать себя плохо, то ему необходимо сообщить об этом врачу по месту жительства. Если резко становится хуже — обратиться в скорую.

«При необходимости пациента вновь могут направить в стационар. Возможно, есть осложнения имеющихся хронических заболеваний, и это необходимо отслеживать. Определить это может только врач», — сообщил Николай Спинов.

После выписки пациента информация о нем передается в медучреждение по месту жительства. В территориальной поликлинике в курсе, что пациент отправился из стационара домой, и должно вестись наблюдение с назначением медикаментозного лечения, исследований. Раньше врач приходил к выписанному из стационара больному домой на следующий день. Сейчас нагрузка на врачей большая, поэтому возможны задержки в день-два. В этой связи медики рекомендуют использовать рекомендации, указанные в выписке, и ждать участкового терапевта. Лечение прерываться не должно, выписанные врачом стационара таблетки пациент должен начать или продолжить принимать сразу же по возвращении домой. После перенесенного коронавируса с поражением легких возникает фиброз, который рассасывается в течение трех месяцев. Поэтому после лечения необходим контроль за состоянием здоровья.

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