В Омске ожидается существенное потепление

Днем воздух на улице «прогреется» до -3 градусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске, как и положено для конца ноября, установилась настоящая сибирская зима. Несмотря на то, что пока она малоснежная, почти неделю держались крепкие морозы. И вот, наконец, синоптики обещают «потепление» до -3 градусов днем и -6 градусов ночью. Такую погоду прогнозируют уже на завтра, 26 ноября.

Комфортная температура на улице сохранится и в пятницу, 27 ноября: днем ожидается -5...-10, ночью – -7...-12.

Морозы вернутся на выходных. Днем 28 ноября будет уже -8...-12 градусов. Ночью – -10...-15, при прояснении – -20 градусов.