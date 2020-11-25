Стало известно, где омичи смогут купить елку к Новому году

В большинстве округов Омска уже решили, где будут торговать елями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря ни на что приближаются новогодние праздники. Омичам уже пообещали обустроить дополнительные праздничные зоны взамен массовых мероприятий, которые в этом году решили не проводить. Уже сейчас многие омичи вывешивают светящиеся гирлянды на окнах, чтобы создать праздничное настроение, а совсем скоро заработают елочные базары, где омичи смогут приобрести живое дерево в квартиру. Пока известны адреса продаж только в трех из пяти округов города.

В Ленинском округе елями будут торговать по адресам:

- ул. Серова, 13;

- ул. Д. Бедного, 69;

- ул. Жуковского, 31 к. 3;

- ул. Крыловская, 23;

- просп. Сибирский, 7;

- ул. 6-я Станционная, 2 к. 3 и 6-я Станционная, 31.

Жители Центрального округа смогут купить ель здесь:

- ул. 10 лет Октября, 109;

- ул. 10 лет Октября, 175;

- ул. Багратиона, 2;

- ул. Декабристов, 155;

- ул. Красный Путь, 26А;

- ул. Маяковского, 50А.

А в Кировском округе определили следующие места для торговли новогодними деревьями:

- б. Архитекторов, 7/1, ост. «Поворотная»;

- ул. 12 Декабря, 104;

- ул. 12 Декабря, 64;

- ул. 70 лет Октября, 14/1;

- ул. 70 лет Октября, 20;

- ул. 70 лет Октября, 9;

- ул. Бетховена, 18;

- ул. Бетховена, 30;

- ул. Ватутина, 7В;

- ул. Дианова, ост. «Улица Дианова»;

- ул. Комкова, 2;

- ул. Лукашевича, 14/4;

- ул. Лукашевича, 27;

- ул. Мельничная, 126А;

- ул. Степанца, 2.

О точках продаж в Октябрьском и Советском округах пока ничего не известно. Администрации еще не определились с их окончательным месторасположением. По предварительной информации от администрации Омска средняя цена на сосну составит 400 рублей, ель обойдется дороже.