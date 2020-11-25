Бюджет Омска на 2021 год увеличится на 1 млрд рублей

В Омском горсовете одобрили в первом чтении проект бюджета на 2021 год. Фото: Омский горсовет

На пленарном заседании Омского горсовета, как обычно бывает под конец года, обсуждали главный вопрос: на какие средства город будет жить в ближайшем будущем.

Сначала рассмотрели бюджет-2020. Благодаря седьмым по счету поправкам, казна пополнились еще на 331 млн рублей, которые поступили из областного бюджета. Расходы увеличить на 356 млн.

Дополнительные деньги направят на питание школьников – 162 млн, освещение улиц в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира-2023 – 60 млн, доплаты учителям – 16 млн рублей, а также на другие цели. Кроме того, за счет перераспределения бюджетных средств Управление дорожного хозяйства и благоустройства получит еще 140 млн рублей.

Ранее документ рассмотрели на комитете по финансово-бюджетным вопросам. Его рекомендовали к принятию с учетом двух поправок. От мэрии поступило предложение направить 60 млн рублей на поддержку «Тепловой компании». Другое предложение горадминистрации – о выделении 11 млн рублей «Комбинату специальных услуг». Депутат Сергей Дроздов предложил направить эти средства на дезинфекцию школ, и коллеги его поддержали.

В результате доходы казны составят – 22,7 млрд, а расходы – 24,1 млрд.

Также депутатам предложили рассмотреть в первом чтении проект бюджета на 2021 и плановый период 2022-23 годов. И.о. главы департамента финансов омской мэрии Ольга Илютикова подчеркнула: бюджет снова рассматривается в так называемом скользящем режиме – сразу на несколько лет вперед. Это позволяет планировать долгосрочные проекты и контролировать, как они реализуются.

Также главный финансист города сообщила, что проект бюджета создавался с расчетом, что инфляция сохранится на прежнем уровне, а ситуация с пандемией начнет стабилизироваться.

Несмотря на недополучение доходов из-за компенсаций бизнесу, связанных с простоем во время нерабочих дней, городу удастся сохранить финансирование всех наиболее важных отраслей. В частности продолжится участие в 11 нацпроектах.

Благодаря выделению средств из вышестоящих бюджетов город получит еще 1 млрд рублей: 597 млн – за счет увеличения отчислений по упрощенной системе налогообложения и 403 млн – целевое финансирование системы образования. Таким образом, пер­воначальные параметры казны-2021 выглядят так: 19,7 млрд – дох­оды, 20,7 млрд – расходы. Депутаты приняли проект бюджета в первом чтении.

ОФИЦИАЛЬНО

«Каждый год мы идем на увеличение бюджета»

Председатель Омского городского совета Владимир КОРБУТ:

– Мы подошли к тому, чтобы принять бюджет города Омска во втором чтении на следующем заседании совета. Бюджет, который сейчас принимается в первом чтении на 2021 и последующие 2022 и 2023 годы, носит социальный характер. Самое главное – он позволяет не снижать основные показатели по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Каждый год мы идем на увеличение. Несомненно, растет и долг Омска, и этим депутаты обеспокоены. Но сейчас важно отметить, что благодаря поддержке областного правительства, работе администрации и депутатов горсовета мы участвуем во всех национальных проектах, которые реализуются на территории города, в полном объеме. Федеральным центром ставятся задачи по формированию комфортной городской среды, строительству социальных объектов, демографии, и город полным рублем участвует в этих мероприятиях. Сейчас депутатский корпус настроен изучить расходную часть бюджета на 2021 и последующие годы, а затем принять его.