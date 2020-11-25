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Общество

Омичка притворялась безработной, чтобы получать пособие

Теперь ей придется выплатить штраф в 3 раза больше полученных денег
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Женщине придется заплатить в несколько раз больше, чем она получила.

Женщине придется заплатить в несколько раз больше, чем она получила.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилось расследование мошенничества при получении денежных выплат. Дело омички будет передано в суд.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что 50-летняя женщина несколько месяцев обманывала центр занятости, притворяясь безработной. Она встала на учет в августе 2019, но уже тогда работала по срочному договору. Параллельно с этим она несколько месяцев получала пособие как безработная. В конечном итоге получила она немного, 36 тысяч рублей. В ходе следствия омичка вину признала и незаконно полученные деньги вернула. Но теперь ей грозит штраф до 120 тысяч и исправительные работы.