Омичка притворялась безработной, чтобы получать пособие

Женщине придется заплатить в несколько раз больше, чем она получила. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилось расследование мошенничества при получении денежных выплат. Дело омички будет передано в суд.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что 50-летняя женщина несколько месяцев обманывала центр занятости, притворяясь безработной. Она встала на учет в августе 2019, но уже тогда работала по срочному договору. Параллельно с этим она несколько месяцев получала пособие как безработная. В конечном итоге получила она немного, 36 тысяч рублей. В ходе следствия омичка вину признала и незаконно полученные деньги вернула. Но теперь ей грозит штраф до 120 тысяч и исправительные работы.