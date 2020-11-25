До конца года по нацпроекту «Здравоохранение» в Омской области заработает 19 модульных ФАПов

В Омской области с 13 до 19 увеличат количество современных модульных ФАПов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области с 13 до 19 увеличат количество современных модульных ФАПов, которые заработают уже до конца года. Их строят по нацпроекту «Здравоохранение» с привлечением федеральных средств и денег из областного бюджета.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в ходе возведения плановых фельдшерско-акушерских пунктов образовалась экономия областных средств. На сэкономленные деньги решено приобрести и установить еще шесть ФАПов. Пять модульных комплексов уже смонтированы. Завершается установка последнего - ФАПа в селе Андреевка Саргатского района. Приемка состоится в первых числах декабря.

В модульных пунктах есть все самое необходимое для оказания помощи, они даже оборудованы пандусами. В ФАПе предусмотрены кабинет приема, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стерилизационная, помещения для посетителей и персонала, санузел. В здании есть все коммуникации, а набор медицинского оборудования позволяет качественно проводить первичную диагностику.