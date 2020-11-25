В лобовом столкновении иномарки и такси в Омске пострадал ребенок

Водители не пострадали, а малолетнего ребенка отправили в больницу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне вечером в Омске на перекрестке улиц Омская и 20 линия произошло серьезное ДТП. Его участниками стали машина такси и "Тойота Витц" .

Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла в 19:10. После получения сообщения о ней, инспекторы сразу же выехали на место. В ходе осмотра места ДТП выяснилось, что виновником скорее всего стал 25-летний водитель такси на "Датсун он-до". Он не пропустил "Тойоту" под управлением 31-летней женщины и допустил столкновение. Оба водителя серьезно не пострадали, а помощь понадобилась 5-летниму сыну авто-леди. Мальчика доставили в больницу. Ребенка она перевозила в детском кресле.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.