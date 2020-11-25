На магистрали в Омске случилось массовое ДТП

Массовая авария случилась на Красном Пути. Фото: «Омск Live»

Во вторник, 24 ноября, в Омске произошло сразу несколько серьезных ДТП: КамАЗ въехал в дом, легковушка – в 550-ю маршрутку с пассажирами.

Еще одна – на этот раз массовая – авария случилась на Красном Пути. Из-за спешки и невнимательности водителей на ровном месте столкнулись сразу четыре авто. Очевидцы рассказывают, что в районе остановки «Сибзавод» в час пик образовалась серьезная пробка.

Большинство комментаторов в соцсетях, где разместили фото, винят в авариях «день жестянщика» – на дорогах из-за перепада температур действительно образовался гололед. Кто-то сетует, что люди еще не привыкли к выделенной для общественного транспорта полосе. Есть и такие, кто выдвигает экзотическую версию с наступающим полнолунием.