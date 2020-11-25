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Происшествия

Появилось фото КамАЗа, въехавшего в жилой дом в Омске

Все случилось в Старом Кировске
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Машину утянуло в кювет.

Машину утянуло в кювет.

Фото: vk.com

Необычная авария произошла вечером 23 ноября на окраине Омска. В Старом Кировске на улице 5-я Кировская водитель грузовика, судя по всему, не справился с управлением. В итоге машина съехала с дороги и влетела в частный жилой дом, стоявший в нескольких метрах от обочины.

Фото с места происшествия появилось в соцсетях. Омичи активно его комментируют и недоумевают: что могло произойти. Пользователи склоняются к двум версиям: КамАз подрезали, либо водителю за рулем резко стало плохо. О пострадавших в этой аварии пока ничего не сообщается.

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