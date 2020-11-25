Появилось фото КамАЗа, въехавшего в жилой дом в Омске

Машину утянуло в кювет. Фото: vk.com

Необычная авария произошла вечером 23 ноября на окраине Омска. В Старом Кировске на улице 5-я Кировская водитель грузовика, судя по всему, не справился с управлением. В итоге машина съехала с дороги и влетела в частный жилой дом, стоявший в нескольких метрах от обочины.

Фото с места происшествия появилось в соцсетях. Омичи активно его комментируют и недоумевают: что могло произойти. Пользователи склоняются к двум версиям: КамАз подрезали, либо водителю за рулем резко стало плохо. О пострадавших в этой аварии пока ничего не сообщается.