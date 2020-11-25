В аварии грузовика с газом и иномаркой в Нефтяниках погибли двое омичей

Серьезная авария случилась на пересечении проспекта Губкина и улицы Доковская. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Серьезная авария случилась на пересечении проспекта Губкина и улицы Доковская вечером 23 ноября. Сообщение о столкновении поступило около 17 часов. На пересечении улицы Доковская с проспектом Губкина столкнулись две машины. «Тойота-Королла» врезалась в ЗИЛ, перевозивший пропан. От удара иномарку унесло в кювет.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, за рулем грузовика находился 38-летний водитель - он выжил. А вот пассажирам легковушки повезло меньше. Два человека скончались. Водитель «Тойота-Королла» и третий его пассажир оказались в больнице с серьезными травмами.

Кто был виновником аварии, выяснит ГИБДД. В ближайшее время по факту ДТП с погибшими будет заведено уголовное дело.