Врачи омских поликлиник после распоряжения губернатора получили для поездок на вызовы 180 машин

Решение помочь медикам автотранспортом принял губернатор. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Медики поликлиник продолжают получать все больше автотранспорта для поездок к пациентам на выезды. Сейчас омских терапевтов развозят уже 180 автомобилей. Это существенно ускоряет оказание медицинской помощи омичам.

Напомним, что в конце октябре из автопарка правительства по распоряжению губернатора отправили 50 машин для участковых терапевтов.

- Я принял решение направить машины правительства нашим медицинским учреждениям, для того чтобы мы могли повысить мобильность медработников, - сказал тогда Александр Бурков.

Сами омские врачи говорят: это очень большая и необходимая для них в пандемию помощь. Теперь работать стало гораздо легче.

- Стало легче, доктора больше не ходят пешком, а быстро доставляются транспортом. Обычно в день у меня до 10 вызовов и больше, причем пациенты разные: и с давлением, и с проблемами с сердцем, но в период пандемии все же больше с температурой, хотя и сезонные ОРВИ никто не отменял, - говорит участковый врач-терапевт поликлиники № 13 Ксения Овчинникова.