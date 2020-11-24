Оксана Фадина поздравила юную керамистку и её педагога с победой в Дельфийских играх

Мэр Омска поздравила юную омичку и ее педагога с победой в Дельфийских играх. Фото: Владимир Казионов

Девятнадцатые Дельфийские игры закончились 11 ноября и принесли омской команде серебро во всероссийском смотре талантов, а юной омичке Еве Чернявской золотую медаль в номинации "Художественные ремесла/Художественная Керамика". Темой для творческих работ этого года стала "Лесная сказка". Проект Евы стал самым запоминающимся из всех. Омичка представила судьям необычную вазу с пятью горлышками и крышкой-свистулькой в виде птицы, которая будто парит над лесом.

- Конкурсная работа Евы потрясает глубиной мировоззрения. Мне кажется, технике создания изделий из глины можно научиться, гораздо важнее суметь донести свою мысль, затронуть души тех, кто будет смотреть на эту работу. В данном случае профессиональное мастерство вкупе с духовным мировосприятием автора отлично сработало, что и подтвердила конкурсная комиссия своей оценкой, — поделилась впечатлениями Оксана Фадина. — Конкурс был жёстким по своим требованиям и весьма представительным по составу участников. И сегодня, по его итогам мне очень приятно осознавать, что в нашем городе такая талантливая молодёжь Я хочу поблагодарить Еву и Ирину Анатольевну за их золотую победу. Результат их труда, оценённый по-достоинству авторитетными профессионалами, станет стимулом для дальнейшего движения вперёд.

Мэр высоко оценил качество работ юной керамистки. Фото: Владимир Казионов

Особенностью состязаний в этом году стал именно онлайн формат. Участникам Дельфийских игр пришлось снимать процесс создания своей работы на видео, что тоже было непростым испытанием. Но по мнению жюри Ева Чернявская и ее преподаватель по керамике Ирина Лобова справились с этим блестяще.

Мэр омска Оксана Фадина кроме поздравлений отметила, что подобные неординарные работы нужно показывать публике, например, во время празднования дня города. Департамент культуры Омска продумает варианты участия гончаров и их работ в рамках празднования грядущего дня рождения города.