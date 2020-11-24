В Омске начала подготовку к «Шелковому пути»-2021

Как сообщил руководитель проекта Владимир Чагин процесс подготовки к гонке «Шелковый путь», который пройдет летом 2021 года, находится в активной фазе. Уже сейчас полностью проработан ее маршрут, но окончательно он будет утвержден после весеннего реконессанса маршрута.

Дирекции ралли при этом работает с учетом всех ограничительных мер.

- 12 ноября в Омске прошло заседание оргкомитета по проведению стартовых мероприятий, - рассказал Владимир Чагин. - С руководством региона обсудили все необходимые вопросы, видим с их стороны большой интерес в проведении гонки. В городе очень удобная и развитая логистика для всех участников ралли-рейда. Считаю, что все стартовые мероприятия, которые мы планируем, пройдут успешно, а ставка на Омск сделана верно. Омск - крупный научный, культурный, спортивный и промышленный центр, это замечательный во всех отношениях российский город.

Напомним, что ралли «Шелковый путь» в 2021 пройдет с 1 по 11 июля по территории России, Монголии и Китая. При этом гонка стартует в Омске, а финиширует в Урумчи. Общая протяженность десяти этапов составит около 5000 километров, из которых почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.

Чагин уверен, что маршрут будет очень интересным и разнообразным, он понравится всем участникам, оставит хорошие и незабываемые впечатления.

- Маршрут весь проработан, но весной нам нужно будет проехать его часть, чтобы окончательно прописать дорожную книгу и составить план безопасности, - сообщил Владимир Чагин. - Уверен, что всё будет сделано в сроки.