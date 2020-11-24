Омские врачи ездят к пациентам на автотранспорте мэрии и правительства

Напомним, что в конце октябре из автопарка правительства по распоряжению губернатора Омской области Александра Буркова отправили 50 машин для омских медиков, которые будут развозить участковых терапевтов.

- Я принял решение направить машины правительства нашим медицинским учреждениям, для того чтобы мы могли повысить мобильность медработников, — заявил тогда губернатор.

Вскоре к акции присоединилась и мэрия Омска, также передавшая часть своего служебного транспорта на автобазу здравоохранения.

- Знаю, как тяжело приходится медикам и их пациентам. Особенно трудно тем, кто работает «в поле», — участковым врачам. В любую погоду, ногами, по десяткам вызовов в день, до поздней ночи, — отметила мэр Омска Оксана Фадина. — Именно для них мы передаем свой служебный транспорт, чтобы помощь омичам приходила скорее, и наши герои в халатах смогут помочь большему количеству людей.

Как рассказал начальник автоколонны автобазы здравоохранения Асхат Абелькенов, сейчас ежедневно для работы с поликлиниками Омска выезжает до 180 машин. При этом у них работают не только свои автомобили, но переданные дополнительно. Всего выделено 115 автомобилей, которые ранее работали в министерствах и мэрии.

- На данный момент водителей хватает, а вот в начале октября было очень много вызовов, и мы просто не справлялись — иногда просто не могли выехать в тот же день, — пояснил он. — В настоящее время после передачи автомашин и проведения анализа работы автоколонны дополнительно усилили автотранспортом поликлиники, где было самое сложное положение, и вызовы обслуживаются в день звонка пациентов.

Это подтвердила и участковый врач-терапевт поликлиники № 13 Ксения Овчинникова, которая как раз собиралась выехать к одному из больных:

- Сейчас однозначно стало легче, доктора больше не ходят пешком, как это бывало иногда, а быстро доставляются транспортом. Обычно в день у меня до 10 вызовов и больше, причем пациенты разные: и с давлением, и с проблемами с сердцем, но в период пандемии все же больше с температурой, хотя и сезонные ОРВИ никто не отменял. Главное, что с увеличением количества автомашин при поликлинике после приема я могу отработать со всеми пациентами, которым требуется медицинская помощь.

Среди тех, кто возит врачей, есть и опытные водители, которые много лет проработали в области здравоохранения, и те, кто пришел сюда недавно, как говорится по зову сердца.

Один из них — Антон Ишутинов, который трудится водителем всего месяц, параллельно обучаясь в магистратуре СибАДИ. Узнав, что не хватает водителей медицинских машин, он решил на время пандемии устроиться на автобазу, чтобы помочь в создавшейся ситуации.

-Освоился довольно быстро, нашел общий язык с врачами, так что проблем нет, — говорит он. — Если говорить о заработке, то большую роль играют не деньги, а человеческие отношения. Появилось много новых знакомых, да и просто мне интересно работать с медиками, которые спасают людей.

Что касается постоянных водителей, то они здесь как часть одной дружной семьи, ведь многие работают в поликлиниках по несколько лет, как тот же Станислав Погодаев. Он знает всех врачей, «традиционные» маршруты и что необходимо делать, чтобы быстрее попасть к больному.

- В автоколонне уже 15 лет, в поликлинике № 13 пятый год, так что работа не просто знакомая: врач, когда ко мне садится, твердо уверен, что я быстро доставлю его к нужному адресу, — улыбнулся Станислав. — Работы во время пандемии, конечно, стало больше, иногда приходится задерживаться, но моя семья все понимает и поддерживает меня — я делаю нужное для людей дело.

Фото Сергей Мельников