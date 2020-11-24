В омском минобре рассказали, что будет с учениками закрытой школы и ее единственным педагогом

Из-за аварийного состояния здания ее пришлось закрыть.

В министерстве образования рассказали о будущем детей и педагога малокомплектной школы в деревне Аксеново Саргатского района. Из-за аварийного состояния здания ее пришлось закрыть. Детей перевели в соседнюю школу в нескольких километрах от дома. Ребята переживали, что останутся без своего учителя.

- Главное, чтобы дети, которые из-за сложившихся условий вынуждены продолжить обучение в другой школе, имеющей все необходимые ресурсы, но тем не менее пока для них чужой, сохранили психо-эмоциональную связь со своим педагогом, который их ранее обучал. Поэтому учитель начальных классов из деревни Аксеново будет продолжать работать с детьми, - сказала министр образования Омской области Татьяна Дернова.

В ведомстве уже пообещали сделать все, чтобы социальная адаптация прошла успешно. Учитель из деревни Аксеново тоже перейдет работать в эту школу.

- Учитель не только сохранил свой навык, но и повысил квалификацию по дополнительной специальности "Учитель математики", - отметила министр.