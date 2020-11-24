«Прошу прощения у коллектива»: Омского кондуктора-«стюардессу» заставили опубликовать извинения

Наталью начали узнавать и на новом, 103-м маршруте. Фото: Личный архив

Неожиданное продолжение получает история с омским кондуктором Натальей Перешивкой, которую пассажиры прозвали стюардессой за всегда опрятный внешний вид.

Напомним, на днях женщина пожаловалась «Комсомольской правде в Омске», что после свалившейся известности ее начали травить коллеги.

Когда она вышла из отпуска в середине ноября, диспетчер и вовсе сняла Наталью без объяснения причин с ее любимого маршрута № 109 и поставила на 103-й. При этом дали очень грязный чужой автобус, который ей теперь приходится отмывать. А их «родную» машину с бортовым номером «36» другой экипаж разбил через три дня.

После того, как история получила огласку, в дептранспорта нам пообещали разрешить эту конфликтную ситуацию.

Правда, сделали это своеобразным способом. Наталью вызвали на ковер к начальнику, и при всех сотрудниках гаража отчитали за то, что она рассказала о происходящем. Осудил ее и глава ПАТП-8 Виталий Маслик.

Наталья рассказывает, что ситуация сейчас только ухудшилось и она проплакала всю минувшую ночь. После недавней статьи с ней перестали здороваться, вообще, все коллеги. Почувствовав себя оскорбленными, они потребовали от женщины публичных извинений.

Мы этого не одобряем, но по просьбе Натальи публикуем ее обращение:

– Хочу принести всему нашему коллективу глубокие и искренние извинения, если кого-то ненароком обидела, – говорит она. – Возможно, какие-то вещи про то, что на маршрут № 103 ссылают провинившиеся, я сказала на эмоциях, не подумав. До меня там работала замечательная женщина, которая любит этот маршрут. И мне жаль, что я ее обидела.