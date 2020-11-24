В Омске нарушители запретов заплатят почти 10 миллионов «коронавирусных» штрафов

Продолжают штрафовать омичей и за нарушения масочного режима. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске по-прежнему действует ряд запретов и ограничений. Власти и санитарные врачи следят за их соблюдением. Но находятся и те, кто норовит нарушить запреты. Чаще всего это владельцы заведений, которые продолжают работать после полуночи. Либо магазины, где не следят за соблюдением масочного режима. Продолжают нарушать его и сами омичи.

С начала пандемии на нарушителей ограничений выписано штрафов на 9,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве. Чиновники отмечают: в крупных торговых центрах эпидемиологические требования соблюдаются. Чаще всего нарушают мелкие предприятия.

- За выходные нами было выявлено 10 нарушений. Это 5 кальянных, 2 кафе, 2 бара и ресторан. На их владельцев заведены административные дела. Это в основном мелкие заведения, как правило, где собирается молодежь, – сказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков.