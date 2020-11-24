В Омске из ночного пожара в общежитии спасли 60 человек

Часто причиной пожара становится неосторожное обращение с огнем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Трудной выдалась минувшая ночь для жильцов общежития на улице Декабристов. Поздней ночью около 3:00 загорелась одна из комнат. До приезда пожарных самостоятельно покинуть квартиры смогли 30 человек, другие оказались заблокированы внутри из-за сильного задымления. Их уже эвакуировали спасатели. В опасности оказались, по данным МЧС, и 8 малолетних детей.

На ликвидацию пожара, как сообщают в пресс-службе МЧС, понадобилось 20 минут. Успела серьезно пострадать одна из комнат общежития, внутри выгорела отделка и мебель. Причиной серьезного пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В МЧС просят омичей внимательнее относиться к правилам безопасности и не оставлять источники огня без присмотра.