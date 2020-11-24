Омич воровал электронику из супермаркетов, чтобы продавать ее на рынке

Полиции удалось быстро опознать преступника. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратились представители сети супермаркетов бытовой техники и электроники. Они заявили о пропаже из магазинов на проспекте Мира комплектующих для компьютеров и электроинструментов.

Как рассказали в полиции, в ходе следствия сотрудники уголовного розыска опознали в подозреваемом ранее судимого местного жителя. Его быстро задержали по месту проживания. Выяснилось, что воровал технику он не только в магазинах, чьи менеджеры заявили в полицию, но и в супермаркетах, расположенных в соседнем округе. 38-летний омич рассказал на допросе, что краденное продавал на местном рынке, а выручку тратил на свои нужды.

На вора возбудили сразу 8 уголовных дел по статье "Кража". В полиции продолжают выяснять, причастен ли мужчина к другим подобным эпизодам.