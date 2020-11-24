Студенты омского колледжа пожаловались на давку при входе

Омские студенты все чаще просят перевести их на дистант. Фото: Влад КОМЯКОВ

Вслед за студентами омских вузов, возмутились неорганизованностью приема обучающихся и в омских колледжах. Накануне в соцсетях появилось видео, где запечатлена очередь и давка при входе в педагогический колледж. Студенты возмущены такой организацией приема учеников. Соблюдать дистанцию там и правда затруднительно.

В департаменте образования подтвердили, что проблема есть. Ее пообещали решить в ближайшее время.

- В педагогическом колледже №1 подтвердили подлинность видеоролика, выложенного накануне в социальной сети. Видео было снято в понедельник ориентировочно после четвертой пары в первый день возобновления очного формата обучения, в это время действительно наблюдалось скопление студентов в фойе. На месте работал дежурный педагог, который регулировал поток. Руководство учебного заведения примет ряд дополнительных организационных мер, чтобы повысить эффективность разведения потоков. В министерстве образования Омской области вопрос держат на контроле, остальным колледжам поручено обратить на возможное появление подобных ситуаций внимание и усилить принимаемые меры социальной безопасности в учреждениях, - отметили в ведомстве.

В администрации колледжа также пообещали усилить контроль за соблюдением ограничений.

- Мы усилим дежурство также и на переменах, обязательно проведём классный час, на котором напомним о правилах поведения в условиях ограничений, - отметил директор колледжа Никита Горшков.