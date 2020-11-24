Стало известно, сколько еще омичи будут чувствовать последствия выбросов

Безветрие сохранится в Омске до выходных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омичи снова жаловались на ночные выбросы. Как отмечали синоптики, в минувшие выходные наблюдался штиль, поэтому неприятный запах некоторые из жителей Омска могли почувствовать отчетливо.

Сегодня, 24 ноября, от горожан поступили новые жалобы. В минприроды отреагировали на них и выехали на замеры. Также в ведомстве предупредили, что режим неблагоприятных метеоусловий в Омской области продлен.

- 24 ноября в Омске объявлено о продолжении режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Инверсия температуры способствует образованию тумана. Промышленные предприятия и предприятия теплоэнергетики работают с учетом согласованных министерством планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ. Автономные источники теплоснабжения и автотранспорт выбрасывают вредные вещества в обычном режиме. По данным Обь-Иртышского УГМС, безветренная погода в Омске продлится до 27 ноября, - предупредили в ведомстве.

Специалисты минприроды продолжают контролировать превышения вредных веществ в воздухе и оперативно выезжают на замеры. Информацию о загрязнениях воздуха передают в управление Росприроднадзора.