Омичи снова не могли уснуть из-за сильного запаха гари

Горожане снова жалуются на неприятный запах. Фото: ВКонтакте

На выходных омичи уже начинали чувствовать запах гари и видели плотный смог на Левобережье. Местные жители пожаловались в соцсетях на то, что запах ощущается слишком сильно. Сегодня в сети появились новые сообщения о том, что многие не могу уснуть из-за неприятного запаха в воздухе. Омичи ощущали сильный запах гари по всему городу.

- Просто ужасно воняет гарью, я сначала подумала, что в квартире что-то горит... испугалась, все обшарила, но норм все. Открыла окно проветрить и зря, все только испортила, - рассказывает одна из жительниц центрального района. Женщина оказалась не единственной, кто принял запах с улицы за пожар. В комментариях нашлось еще несколько человек, которые рассказали похожие истории.

В минприроды сообщили, что безветрие в городе продолжается, а из-за тумана вредные вещества накапливаются активнее.

- На автоматизированных постах были зафиксированы превышения по следующих веществам: оксид азота, оксид углерода, этилбензол, мелкодисперсные частицы РМ2,5 и РМ10, пыль. Утром 23 ноября организован выезд передвижной эколаборатории в Октябрьский округ, в ночь на 24 ноября - в Кировский и Советский округа. Превышение зафиксировано только при отборе проб на ул. К. Заслонова. Установлено превышение ПДК по взвешенным частицам в 1,3 раза, - сообщили о результатах проведенных замеров в ведомстве.