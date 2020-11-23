Омские власти разрабатывают новые меры для обеспечения детей-сирот жильем. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Новая инициатива региональных властей предполагает введение сертификата на приобретение жилья бывшим воспитанникам детских домов. Этот механизм детально разработает министерство имущественных отношений Омской области. Ожидается, что принятие нового законодательного акта поможет ускорить сроки предоставления государственных квартир детям-сиротам.

- Введение денежной выплаты позволит расширить географию предоставления жилых помещений сиротам, - отметил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. – У выпускников детских домов появится больше вариантов в получении положенного им по закону жилья. Такой подход будет способствовать непосредственному участию самих сирот в приобретении квартир, в которых они бы хотели жить по местоположению и состоянию.

Будет изучен опыт других регионов, где введен сертификат на социальную выплату для приобретения жилого помещения детей-сирот. Одним из условий предоставления сертификата станет успешная социализация.