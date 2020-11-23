Появились подробности ЧП и фото машины, ушедшей под лед на реке в Омской области

Машина ушла под воду за считанные минуты. Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, ЧП случилось в полдвенадцатого ночи 22 ноября на севере Омской области. Водитель на «Ниве» выехал на середину реки Оша недалеко от села Старосолдатского. Тонкий лед проломился, и авто ушло почти моментально ушло на дно в 7 метрах от берега. Водитель не сумел выбраться наружу и утонул. По предварительным данным, он был пьян. Но окончательно причины и обстоятельства случившегося будут установлены после проверки.

– 64-летний местный житель выехал на лед на личном автомобиле, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Около полутора километров он следовал, держась ближе к берегу, а затем выехал на середину реки. Лед не выдержал веса транспортного средства, в результате машина пошла ко дну. Автомобиль и тело водителя со дна реки подняли водолазы.

Фото: УМВД России по Омской области