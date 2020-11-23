Губернатор вручил омским охотинспекторам ключи от новых рабочих машин

Глава региона вручил ключи от новых машин. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Управление по охране животного мира обновило свой автопарк. Ключи от 12 новеньких внедорожников инспекторам вручил губернатор Александр Бурков. До конца года автопарк управления обновится более чем на 60%.

- В декабре мы будем ещё дополнительно приобретать девять автомобилей повышенной проходимости. По итогам этого года у нас будет, наверное, самое масштабное обновление техники в службе охраны заказников и охотничьих угодий за последние годы. В результате транспорт охотинспекторов обновится на две трети, - отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства, с такой техникой инспекторы смогут эффективнее бороться с нарушителями и браконьерами.

С такой техникой инспекторы смогут гораздо эффективнее бороться с нарушителями и браконьерами на особо охраняемых территориях. Результаты технического обновления сразу становятся видны: с появлением возможности проводить рейды на новых скоростных автомобилях резко возрастает количество составленных актов за нарушения.