Омичи не смогли вернуть непонравившиеся духи и решили украсть другие

Омичей задержали сразу после кражи. Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

Накануне сотрудники Росгвардии нашли воришек, которые скрылись с места преступления на машине, не заплатив продавцу за товар.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября. Во время патрулирования сотрудникам Росгвардии поступила информация, что разыскивается автомобиль "Рено Логан", на котором сбежали мужчина и женщина. На улице 6 Станционная наряд заметил разыскиваемый автомобиль и уже приготовился к погоне, но водитель остановился по первому требованию.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, при беседе выяснилось, что мужчина и женщина оказались недовольны качеством парфюма, который купили с рук у продавца на авито. Когда они попытались вернуть деньги, он отказался. Компенсировать моральный вред пара решила необычным способом. Они заказали другой парфюм у того же продавца, но когда получили товар, платить отказались и сбежали на автомобиле.

Общий ущерб продавец оценил в 7000 рублей. 35-летний мужчина и 27-летняя женщина доставлены в полицию для дальнейших разбирательств.