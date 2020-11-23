Губернатор Омской области положительно оценил реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Омские дорожники справились с планом по ремонту дорог в 2020 году. Фото: Омская Губерния

В Омской области в 2020 году ремонтные работы на дорогах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" велись опережающими темпами. Благодаря этому для ремонта дорог в Омске перераспределили миллиард из финансирования на 2021 год. Поскольку омские дорожники успешно выполнили все запланированные работы, федеральный бюджет возместить миллиард, потраченный из фонда 2021 года.

- Оценка работы нашей дорожной отрасли федеральным Правительством очень положительная, поэтому хотел бы поблагодарить Минстрой и Управление дорожного хозяйства Омской области за тот результат, который мы имеем в уходящем 2020 году. Надеюсь, мы этот уровень и дальше будем держать, - высоко оценил успехи в работе дорожников губернатор Омской области Александр Бурков.