Омич пытался повесить вину в ДТП на погибшую в нем коллегу

Расследование продолжается. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Авария на Космическом проспекте произошла несколько дней назад. Тогда сотрудники госавтоинспекции предварительно установили, что в лобовом столкновении "Хонды Аккорд" и "Тойоты" был виноват водитель последней. Кто именно управлял автомобилем было не ясно. Женщина скончалась на месте, 18-летний водитель "Хонды" ничего не успел разглядеть, а 39-летний мужчина из "Тойоты", который ехал вместе с женщиной, утверждал, что управляла автомобилем именно она.

В пресс-службе полиции сообщили, что продолжили расследование обстоятельств столкновения и выяснили, опросив свидетелей, что за рулем "Тойоты" находился именно мужчина. На допросе он признался, что солгал. Он рассказал, что во время аварии был пьян и подробностей не помнит. Но зато знает погибшую. Ей оказалась его 42-летняя коллега, к которой он заезжал перед аварией. По тормозным следам следователи также выяснили, что лихач летел со скоростью 120 километров в час.

Сейчас расследование произошедшего продолжается. Проводятся дополнительные экспертизы.