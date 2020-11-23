«Купаемся в мазуте»: жители Омской области пожаловались на черную воду из крана

Чтобы спустить воду, нужно вылить не один кубометр. Фото: скриншот с видео Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях появилось видео, на которых жители села Лузино из Омской области показали, какой водой вынуждены пользоваться. Прями из крана льется черная жидкость, которая не светлеет, пока люди пытаются ее спускать.

- Такая вода течет после того как осенью включают отопление или проводятся ремонтные работы. Что бы элементарно помыться, нужно не одну ванну набрать и спустить, а три - четыре. Пить... в магазине купить. За что тогда платят люди? - спрашивают жители Лузино.

На кадрах, которые местные жители опубликовали в сети, набралось уже треть ванны, а вода не стала светлее. На обычную ржавчину это не похоже, потому что загрязнения имеют черный цвет.

- Кто хочет искупаться в мазуте? - иронично комментируют происходящее авторы. - Куб стоит 180 рублей. За что мы только платим?