Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Купаемся в мазуте»: жители Омской области пожаловались на черную воду из крана

Такая вода появляется после проведения ремонта или включения отопления
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Чтобы спустить воду, нужно вылить не один кубометр. Фото: скриншот с видео

Чтобы спустить воду, нужно вылить не один кубометр. Фото: скриншот с видео

Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях появилось видео, на которых жители села Лузино из Омской области показали, какой водой вынуждены пользоваться. Прями из крана льется черная жидкость, которая не светлеет, пока люди пытаются ее спускать.

- Такая вода течет после того как осенью включают отопление или проводятся ремонтные работы. Что бы элементарно помыться, нужно не одну ванну набрать и спустить, а три - четыре. Пить... в магазине купить. За что тогда платят люди? - спрашивают жители Лузино.

На кадрах, которые местные жители опубликовали в сети, набралось уже треть ванны, а вода не стала светлее. На обычную ржавчину это не похоже, потому что загрязнения имеют черный цвет.

- Кто хочет искупаться в мазуте? - иронично комментируют происходящее авторы. - Куб стоит 180 рублей. За что мы только платим?