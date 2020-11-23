14-летнего омского подростка обвиняют в над ругательстве над маленьким ребенком

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении подростка. Фото: "КП" Архив

14-летнего подростка из Крутинского района обвиняют в тяжком преступлении. По версии следствия, он надругался над соседским мальчиком. Все произошло в заброшенном доме, куда юный извращенец завел третьеклассника.

Об этом стало известно еще в сентябре. После проверки в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших совершению подростком преступления, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время иных аналогичных противоправных действий в отношении школьников не установлено. Расследование продолжается.

Напоминаем, что в следственном управлении действует горячая линия «Ребенок в опасности!» с коротким номером телефона 123.