Как защитить себя от гриппа?

В этом году эмидемиологическая ситуация сделала традиционную сезонную вакцинацию особенно важной. Как и прежде, гражданин имеет право отказаться от профилактической прививки, однако в условиях распространения COVID-19 Роспотребнадзор настойчиво рекомендует всем жителям России пройти вакционацию от гриппа для минимизации рисков для здоровья своего и окружающих. Учитывая то, что студенты и преподаватели относятся к группе риска, мы предлагаем ознакомиться с мерами и способами профилактики гриппа и ОРВИ.