В Омске продолжают штрафовать рестораны за работу в ночное время

В Омске продолжают ночные рейды по кафе и ресторанам. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске продолжаются активные проверки по соблюдению коронавирусных ограничений. Проверяют не только соблюдение масочного режима в общественных местах горожанами, но и соблюдение запрета на работу в ночное время баров и ресторанов.

За прошедшую неделю во внеурочное время с полуночи до 6:00 обнаружили работу 10 заведений, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. всего сотрудники ведомства проверили более 30 заведения. На нарушителей составили административные протоколы.

Один из протоколов составили отдельно на сотрудника кальянной, который во время проверки находился на рабочем месте без маски.

В ведомстве напоминают, что наказанием за работу ночью может стать предупреждение или штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.