В минприроды назвали возможных виновников выбросов в выходные в Омске

Одним из возможных виновников образования смога назвали частный сектор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в соцсетях появились жалобы от жителей Левобережья на неприятный запах и смог в ночь с воскресенья на понедельник. В минприроды оперативно отреагировали на жалобы и сообщили, что фиксировали превышения вредных примесей в воздухе.

Накануне о неблагоприятных метеоусловиях сообщили в Обь-Иртышском УГМС, синоптики рассказали, что опасное безветрие ожидается с полуночи до 11:00 23 ноября. Из-за этого, по данным пресс-службы минприроды, омичи и чувствовали запах гари.

- АО «ТГК-11» сообщило о технологических нарушениях на ТЭЦ-5, которые произошли 22 ноября. Отметим, что в холодное время года в условиях НМУ, безветрия, помимо промышленных предприятий, влияние на атмосферный воздух оказывает частный сектор с печным отоплением, - рассказали о возможных виновниках смога в ведомстве. - В настоящее время фиксируется превышение ПДК по оксиду азота на автоматизированных постах по ул. 10 лет Октября, 4-я Поселковая, Заслонова.