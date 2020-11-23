Омичка пришла купить нож, но решила ограбить магазин

Омичка рассчитывала быстро получить деньги и уйти, но наткнулась на других покупателей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске покупательницу одного из магазинов будут судить за разбой.

В ходе следствия в прокуратуре установили, что вечером 6 октября 2020 года омичка зашла в один из магазинов центрального района города, чтобы совершить ограбление. Для этого она незадолго до предполагаемого нападения купила нож. Когда в магазине не осталось никого, кроме фигурантки и продавцов, женщина приставила холодное оружие к груди одного из них и потребовала отдать все деньги из кассы. К счастью, ограблению помешали вошедшие посетители. Они помогли задержать женщину до приезда полиции.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что ранее омичка уже была судима за аналогичные преступления. Свою вину она признала полностью и ее действия признали подходящими под статью разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.