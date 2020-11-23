Омичку, больше года не интересовавшуюся судьбой своих детей, лишат родительских прав

дело о лишении омички родительских прав рассмотрят в суде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первый раз в поле зрения правоохранительных органов 33-летняя жительница Советского округа попала летом. Тогда ее 5-летний сын слишком долго просидел в песочнице, чем привлек внимание соседей. Оказалось, что ребенок часто гуляет до поздна или проводит время у родственников, чтобы не мешать матери. Как выяснилось позднее, женщина злоупотребляет наркотиками.

Есть у нее и еще один 9-летний сын. Он уже больше года находится на лечении в больнице из-за заболевания центральной нервной системы. Врачи сообщали, что мальчик был готов к выписке, но мать его не забрала и не подготовила условия, в которых ребенок мог бы получать надлежащий уход. Поэтому мальчик так и остался в медучреждении. За все это время омичка ни разу не навестила ребенка и не передала для него никаких вещей.

- По месту жительства женщина характеризуется неудовлетворительно, длительное время не работает, нарушает общественный порядок, в квартире по месту проживания установлены факты нахождения посторонних лиц антиобщественной направленности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Сейчас сотрудники прокуратуры составили иск о лишении омички родительских прав и взыскании с нее алиментов на содержание детей.