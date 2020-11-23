В Омске 150 детсадовцев заразились коронавирусом

В Омске заразились коронабирусом 150 дошколят. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус продолжает активно распространяться в Омской области. С продленных каникул недавно вышли школьники и студенты. Но от ковида страдают не только более старшие омичи. В беседе в NGS55 представители Роспотребнадзора рассказали, что в омске довольно много заразившихся дошколят.

Представители Роспотребнадзора рассказали, что с начала сентября диагноз короновирус подтвердился у 150 воспитанников детских садов до 7 лет. Также за последний месяц ковидом заразились и 27 воспитателей.

Омичам разрешили оставлять детей дома, если есть опасения, что ребенок может заразиться. Место в детском саду за такими детьми должны сохранить.