«Привет! Скоро увидимся!»: Ягр записал видео для болельшиков перед юбилейным матчем «Авангарда»

Почетным гостем на «ВТБ Арене» станет Яромир Ягр. Фото: ХК «Авангард»

На юбилейный матч, посвященный 70-летию «Авангарда», прилетит один из самых успешных игроков за всю историю омского клуба – Яромир Ягр.

– Привет болельщикам «Авангарда»! Скоро увидимся! – горорит Ягр в своем видеобращении. – Как всегда говорил мой друг из Омска: «Ничего не бойся – все будет хорошо!»

Напомним, этот чешский нападающий, который выступает под номером «68», причастен практически ко всем выдающимся победам и взлетам «ястребов».

Также по информации пресс-службы ХК «Авангард», на праздничный матч приедут и другие звезды команды, несомненно ставшие огромной часть ее истории. Среди приглашенных – Максим Сушинский, Антон Курьянов и Евгений Шастин. Кроме того, на трибуне в качестве почетного гостя будет присутствовать президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Юбилейный для себя матч «Авангард» проведет в Москве на «ВТБ Арене». Игра начнется сегодня, 23 ноября, в 22.30 по омскому времени.