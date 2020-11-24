На страже закона

Контроль перемещения животных, продукции животного происхождения и кормов на границе РФ Управлением Россельхознадзора по Омской области осуществляется в тесном взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Омской области, Омской таможней и линейной полицией в рамках координационных планов взаимодействия.

Специалистами Омского Россельхознадзора выявлено 95 нарушений при попытках незаконного пересечения государственной границы. Задержано более 198 тонн продукции и сырья животного происхождения, в том числе 76 320 штук инкубационного яйца, 495 голов животных (крупный рогатый скот, лошади, змеи).

Продукция в количестве 7,3 тонны признана некачественной, опасной и уничтожена. Более 183 тонн продукции и 223 головы животных, в том числе 3 змеи возвращены по месту отправки (погрузки), для 7,5 тонн задержанной продукции и 30 голов лошадей, после устранения нарушений, движение разрешено.

79 голов лошадей, ввезенных на территорию Омской области для дальнейшего транзита по недействительным документам из Республики Беларусь в Республику Казахстан и Киргизию, а также 163 головы лошадей, перемещаемые без ветеринарных сопроводительных документов из других субъектов Российской Федерации, были помещены на изолированное содержание и после проведения всех необходимых при карантинировании противоэпизоотических и профилактических мероприятий, согласован маршрут следования. На данные партии лошадей оформлены ветеринарные сопроводительные документы и разрешено их перемещение по территории Российской Федерации.