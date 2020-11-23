Законы надо исполнять

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Омской области провели административное расследование и установили, что разработка карьера на земельном участке сельхозназначения в Новоильиновском сельском поселении Полтавского района велась незаконно. ООО «ДОРОЖНИК», проводивший эти работы, не смог предоставить запрошенные надзорным органом документы об осуществлении земельных работ. А это нарушение нормы статьи 17.7 КоАП РФ и квалифицируется как умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. Поэтому судья Кировского районного суда признал ООО «ДОРОЖНИК» виновным и назначил административный штраф 50 тысяч рублей.