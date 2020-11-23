В Омской области провалилась под лед машина: Водитель не смог выбраться и погиб

Водитель не смог выбраться из салона тонушей машины и погиб. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Трагическое происшествие случилось в ночь на понедельник, 23 ноября, в Тюкалинском районе.

По информации областного ГУ МЧС, на реку Оша возле села Старосолдатское выехала «Нива». После того, как машина отъехала от берега на 7 метров, тонкий лед начал трескаться и авто стремительно пошло ко дну.

Из-за разницы давления в салоне и снаружи водитель не смог открыть дверь и выбраться. В результате ЧП он погиб. Приехавшие по вызову очевидцев спасатели уже ничем не смогли ему помочь.