На видео попало, как подростки гуляют по тонкому льду котлована в Омске

Все больше омичей выходят на тонкий лед.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Совсем недавно в Омске установилась стабильно низкая температура. В этом году зима серьезно задержалась. Но водоемы уже успели покрыться первым льдом. Несмотря на то, что он еще не окреп, на подледную рыбалку уже вышли первые омичи.
А в соцсетях местные жители обратили внимание на опасный досуг подростков. Они вышли на лед котлована неподалеку от Сибнисхоза.
- Дети Сибниисхоза опять на котловане. Почему его никто не огородит? Ещё недавно были случаи гибели детей на этом месте, - волнуется о возможных происшествиях автор поста.Действительно, на видео видно, что несколько подростков стоят на льду, таскают тяжелые предметы и даже смогли пробить лунку камнем.
В комментариях омичи согласились, что игры на льду - опасная затея.