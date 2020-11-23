На видео попало, как подростки гуляют по тонкому льду котлована в Омске

Все больше омичей выходят на тонкий лед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем недавно в Омске установилась стабильно низкая температура. В этом году зима серьезно задержалась. Но водоемы уже успели покрыться первым льдом. Несмотря на то, что он еще не окреп, на подледную рыбалку уже вышли первые омичи.

А в соцсетях местные жители обратили внимание на опасный досуг подростков. Они вышли на лед котлована неподалеку от Сибнисхоза.

- Дети Сибниисхоза опять на котловане. Почему его никто не огородит? Ещё недавно были случаи гибели детей на этом месте, - волнуется о возможных происшествиях автор поста.Действительно, на видео видно, что несколько подростков стоят на льду, таскают тяжелые предметы и даже смогли пробить лунку камнем.

В комментариях омичи согласились, что игры на льду - опасная затея.