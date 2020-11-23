Омичи пожаловались на арматуру, торчащую из земли напротив окружной администрации

На площади перед районной администрацией в Омске торчала длинная арматура. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи пожаловались на длинные куски арматуры, торчащие испод земли. Не редкое явление, но в этот раз опасное препятствие появилось прямо на площади перед администрацией Кировского округа в Омске.

- Торчит арматура! Если не меняете покрытие площади, соизвольте избавиться от данных дефектов. Дети ходят в темное время суток в школу и Дворец культуры, - автор поста переживал, что кто-то может получить серьезные травмы.

В администрации обратили внимание на проблему. Даже объяснили, откуда на площади появилась арматура.

- Во время очистки снега на площади у здания окружной администрации снегоуборочной техникой было повреждено покрытие, в результате чего край арматуры оказался торчащим из-под снега. На сегодняшний день нарушения устранены