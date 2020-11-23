Стало известно, какой будет погода в Омске всю неделю

Будет морозно, но по-прежнему снега не ожидается. Фото: vk.com

Омские синоптики рассказали, какой будет погода всю ближайшую неделю. В эти 7 дней ожидается примерно одинаковая температура. Днем прогнозируют около -7...-9. Ночами будет подмораживать до -12 градусов.

Не будет и обильных осадков всю неделю. Омичей ждем бесснежная морозная погода. Временами обещают сильный ветер, что будет влиять на жесткость погоды.

Ближе к выходным ночами заметно похолодает. Синоптики прогнозируют в ночь с воскресенья на понедельник до -16. В следующую неделю столбик термометра будет медленно опускаться вниз. Не исключены в Омске первые 20-градусные морозы.