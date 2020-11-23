В Омском воздухе снова нашли этилбензол и сероводород

Всю ночь жители Левобережья ощущали сильный запах гари и видели густой смог. Фото: ВКонтакте

На минувших выходных в соцсетях омичи снова пожаловались на неприятные запахи и постоянный смог на улице. В соцсетях одна из жительниц Омска пожаловалась, что черный дым из труб, которые видны из ее квартиры на Левобережье, не прекращает идти уже несколько дней.

- Это просто ад, сутками работают, особенно в выходные и ночью, - написала она, подкрепив свои слова тремя видео, снятыми в разное время.

Омичка три дня снимала густой дым из труб. Выбросы не прекращались даже ночью. Фото: скриншот с видео.

Жители того же района действительно пожаловались на сильный смог и запах гари.

- Запах гари такой, будто соседи по квартире что-то жгут непонятное...а так, на минуту — это витают вещества PM, которые вызывают серьёзнейшие заболевания, - негодует автор поста о ночных выбросах.

В минприроды заявили, что действительно фиксировали превышения содержаний некоторых загрязняющих веществ как на стационарных постах, так и на выездах мобильной лаборатории.

- 22 ноября Обь-Иртышское УГМС объявило о наступлении неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности с 00:00 до 11:00 23 ноября. На автоматизированном посту по ул. Заслонова в разное время фиксировалось превышение ПДКм.р. по этилбензолу (1,65 ПДК, 1,2 ПДК), по мелкодисперсным частицам РМ10 (1,02, 1,89, 1,22). Был организован выезд экологической лаборатории. Замеры проводились в промзоне Советского округа г. Омска. Зафиксировано превышение оксида азота (1,82 ПДК), сероводорода (1,25 ПДК). Информация о превышениях оперативно передается в Управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования. Сегодня, 23 ноября, передвижная эколаборатория продолжит контролировать качество атмосферного воздуха в г. Омске, - заявили в ведомстве.