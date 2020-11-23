"Эвакуируют весь дом!": В Омске пожар вспыхнул в массажном салоне

Возгорание перепугало жильцов. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Почти два часа накануне боролись пожарные с огнем на улице Конева. Там загорелся местный массажный салон, расположенный в жилом доме. Возгорание не на шутку перепугало жильцов.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС около 19.00

"Эвакуируют весь дом!" - сообщил житель этого дома в соцсетях в первые минуты пожара.

Однако это не потребовалось. С огнем спасатели справились почти через два часа. - Эвакуировано 13 человек. Площадь пожара 15 кв.м Привлечено 10 ед. техники, 47 человек.

- Работало 2 звена газодымозащитной службы. Ликвидация последствий пожара - в 20:53, - рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.