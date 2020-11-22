Новые данные оперштаба о ковиде: 234 зараженных и 8 умерших омичей

За сутки скончались 8 человек. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Остается напряженной ситуация с коронавирусом в Омской области. Это недавно признавал и губернатор Александр Бурков. Свидетельствуют о непростой обстановке и свежие цифры, которые опубликовал омский оперштаб.

По его данным, за последние сутки коронавирусом заразились 234 человека. Еще 8 человек скончались в омских больницах. С начала пандемии ковид унес жизни уже 566 сибиряков. Больше всего в районах области выявили заражений в Омской и Таврическом районах. зараженных выявили

- В 9 омских лабораториях за сутки проведено 2 194 исследования, за весь период – 727 935, - сообщили в региональном минздраве.