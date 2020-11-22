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Оперштаб из-за коронавируса запретил в Омске массовые гуляния на Новый год

Власти ужесточают ограничения
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Роспотребнадзор не рекомендует омичам вызывать Деда Мороза на дом.

Роспотребнадзор не рекомендует омичам вызывать Деда Мороза на дом.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Необычный Новый год ждет жителей Омска. Никаких праздничных гуляний в этот раз не будет. Из-за пандемии в регионе по максимуму постараются свернуть все массовые мероприятия. Гуляниям и развлечениям не способствует эпидемиологическая обстановка. Оперштаб закручивает гайки.

- Оперативный штаб согласился принять рекомендации Роспотребнадзора и поддержал решение не проводить массовые мероприятия в период празднования Нового года и школьных каникул. Под запретом – проведение новогодних корпоративов и банкетов, – говорится в заявлении омского правительства по итогам оперштаба.

Добавим, что ранее власти снова ввели обязательную самоизоляцию для омичей старше 65 лет. Не рекомендовал Роспотребнадзор в этом году сибирякам и пользоваться услугой вызова Деда Мороза на дом. Ведомство считает, что так жители могут принести инфекцию в свои квартиры.