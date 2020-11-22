В мэрии Омска рассказали подробности о вандале, разбившем стекло в переходе на Ленина

Стекло в этом месте разбивают уже в третий раз. Фото: vk.com

Очередной происшествие на Любинском проспекте: там снова неизвестный вандал разбил дорогое стекло в подземном переходе. Его портят в этом месте уже в третий раз. Фото последствий появилось в соцсетях. В мэрии уже прокомментировали инцидент и рассказали его подробности.

- На видеозаписи камеры, установленной у перехода, видно, что мужчина в капюшоне и маске повредил стекло, затем скрылся, - сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства. - В связи с тем, что на записи камеры наружного видеонаблюдения сложно установить личность вандала, руководство бюджетного учреждения Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» обратилось в правоохранительные органы для проведения дальнейшей проверки.

Как оказалось, стекло пошло трещинами и не разбилось лишь потому что было антивандальным. Сейчас коммунальщики ищут, где заказать новое стекло. А также пытаются найти хулигана, который и должен оплатить стоимость ремонта.