Росздравнадзор: Госпитализация омичей в больницы никак не контролировалась

Маршрутизация пациентов в омские больницы, по мнению Росздравнадзора, никак не систематизировалась. Фото: Артем КИЛЬКИН

Росздравнадзор провел проверку после дикой истории, когда сразу две бригады скорой целый день искали места в омских больницах и не смогли их найти. В итоге пациентов просто привезли под стены минздрава. Фельдшеры признались: они просто не знали, как помочь людям, находящимся с ковидом в тяжелом состоянии.

Места в больницах удалось найти лишь через час. Но эта история прогремела на всю страну, и стоила кресла министр омского здравоохранения Ирине Солдатовой. И вот Росздравнадзор опубликовал итоги проверки. Они нашли ряд нарушений, главное из которых: маршрутизация пациентов в омские больницы никак не систематизировалась.

- На момент проведения проверки установлено отсутствие нормативного правового или иного документа, изданного Министерством здравоохранения Омской области, четко регламентирующего порядок взаимодействия бюджетных учреждений здравоохранения региона с бригадами скорой медицинской помощи при маршрутизации пациентов, требующих лечения в стационарных условиях, - цитирует НГС выводы ведомства.