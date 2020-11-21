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Стало известно, кого возила в мэрии разбившаяся «Волга» с номерам «ААА»

Водитель в тяжелом состоянии находится в больнице
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Водитель "Волги", как сообщают в администрации, не виноват.

Водитель "Волги", как сообщают в администрации, не виноват.

Фото: vk.com

Серьезная авария накануне произошла в Омске. На улице Воровского столкнулись «Волга» и Lada Vesta. От удара «Волгу» сильно помяло. Ее водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото с места ДТП появилось в соцсетях. Многие омичи обратили внимание, что у «Волги» номера с тремя буквами «ААА». Такие обычно выдают автомобилям государственных ведомств.

Как выяснилось и разбитая «Волга» принадлежит автопарку мэрии. Она возила одного из сотрудников департамента имущественных отношений. В администрации также сообщили, что виновником аварии была Lada Vesta. Ее водитель вылетел на встречную полосу, а потом врезался в «Волгу».